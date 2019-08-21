Представители Евролиги побывали на «Сибур Арене», где в предстоящем сезоне впервые в истории выступит петербургский «Зенит». Арену оценили с точки зрения необходимых параметров для соответствия статуса турнира.

Напомним, что в связи с расширением турнира до 18 команд регулярный чемпионат стартует на неделю раньше, чем в прошлых сезонах. Дебютная игру в «Сибиур Арене» «Зенит» проведет 10 октября против «Барселоны».

Отметим, что 1 ноября «Зенит» примет в рамках Евролиги ЦСКА, а 8 ноября сыграет на своем паркете против «Химок».

«Зенит», напомним, получил wild card от Евролиги и сыграет в турнире вместе с другими российскими клубами — ЦСКА и «Химками».