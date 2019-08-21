Самая крупная любительская бизнес-регата Петербурга — Royal Space Regatta состоится в эту субботу в акватории Финского залива. Nevasport узнал особенности проведения соревнований и выяснил, как и зачем Петербургу нужно развивать парусный спорт.

Royal Space Regatta позиционирует себя как парусная регата для всех: участие в ней может принять любой желающий. По словам одного из организаторов, владельца компании «Инвестиции Девелопмент Строительство» Святослава Громова, 99 процентов участников испытывают страх, поскольку никогда раньше не управляли яхтой. Задача организаторов — развеять эти опасения.

Все участники проходят обучение перед стартом регаты, а выходят под парусом под руководством опытных капитанов. Страховой партнер гонки, гендиректор Adept Insurance Игорь Кононов в прошлом году впервые поучаствовал в гонке, вдохновился морем и за год получил лицензию капитана яхты.

Активную поддержку регате оказывает Федерация космонавтики. В прошлом году на Royal Space Regatta был совершен звонок на Международную космическую станцию, и участники соревнований пообщались с космонавтом Сергеем Рязанским. В этом году связи с МКС не будет, однако участие в гонке примет космонавт Николай Чуб.

В гонке участвуют всего 15 яхт, их количество не изменилось с прошлого года. По словам основательницы регаты Лилии Минихановой, больше привлечь невозможно, поскольку в Петербурге их просто нет. «Для Европы это смешная цифра, для Петербурга — значительная», — отметила Миниханова на пресс-конференции.

Однако даже такой турнир может способствовать развитию парусного спорта и туризма в северной столице. Сейчас с этим в Петербурге возникают трудности: очень мало мест для швартовки яхт, а иностранные суда просто не решаются плыть в Петербург, поскольку не хотят иметь проблем с местной таможней.

Скоро в городе появятся три новых специально оборудованных стоянки для яхт: на Канонерском острове, рядом с яхт-клубом «Балтийский берег» в Петродворцовом районе, а также в Ломоносове. Это поможет привлечь в город туристов на яхтах, а вместе с этим и новые доходы.

«Стокгольм получает 67 миллионов евро за счет яхтенного туризма, а Петербург может получать намного больше«, — сообщила Лилия Миниханова.

Яхтенный спорт — достаточно дорогой вид, который могут позволить себе немногие. Однако привлекая яхтсменов в северную столицу, можно значительно увеличить бюджет города. «Люди, которые увлечены этим спортом, как правило – бизнесмены, испытывающие страсть к путешествиям, они путешествуют группами, семьями, для них мы хотим открыть ворота нашего города», — заявил Святослав Громов.

Кто знает, может быть, в следующем году водные ворота Петербурга откроются для всех яхт мира — и это станет огромным шагом вперед как для российского парусного спорта, так и для города.