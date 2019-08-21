Российские юниорки ученицы Тутберидзе Камила Валиева и Майя Хромых выступят предпоследними в третьей и четвертой разминках короткой программы на первом этапе Гран-при среди юниоров, который стартует в четверг в Куршевеле.

Валиевой досталось 16 место, Хромых — 22-е из 35 участниц.

Егор Рухин выступит девятым, Андрей Кутовой откроет свою — последнюю разминку.

Изначально на первом этапе Гран-при во французском Куршевеле должна была участвовать Дарья Усачева, однако не так давно ее заменила Камила Валиева. В танцах на льду также выступят две российские пары, свои программы покажут Екатерина Каташинская/Александр Васькович и Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный.

Соревнования спортивных пар на этапе Гран-при в Куршевеле проводиться не будут.