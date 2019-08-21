Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов раскрыл подробности перехода в «Зенит» из «Уфы» защитника Даниила Кругового. Помимо предложения из Петербурга Круговой мог перейти в ЦСКА.

По словам Газизова, Круговой сам выбрал «Зенита» — «Уфа не мешала: приняла предложение и от ЦСКА, и от «Зенита». Следом выбор делали уже Круговой и его представители. Газизов отметил, что по отношение к игроку повели себя корректно и с уважением.

рокомментировал переход защитника Данила Кругового в «Зенит». Нынешний сезон игрок, подписавший с сине-бело-голубыми контракт на пять лет, проведёт в уфимской команде на правах аренды.

«Оставить его в аренде у нас — общее решение. Думаю, зимой он может попробовать себя в составе «Зенита», но может и не попробовать», — приводит слова Газизова «Чемпионат».

Газизов также подчеркнул, что футболист может сыграть против «Зенита», но за это надо будет заплатить, поэтому вряд ли сыграет.

Напомним, в среду «Зенит» официально объявил о переходе Кругового.