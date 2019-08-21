Болельщики «Спартака», среди которых известный актер Дмитрий Назаров, не могут вылететь в Португалию, где красно-белым предстоит дебютная игра раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Брагой». Информацию в твиттере обнародовал болельщик «Спартака» Олег Семенов.

По его словам, вылет рейса Lufthansa LH1178 Франфурт-на-Майне – Порту задерживается по техническим причинам. Самолет отогнали от терминала — ждут бригаду ремонтников в салоне самолета.

Болельщик московского «Спартака» Олег Семенов в своём «твиттере» сообщил о задержке рейса в Португалию, где красно-белым предстоит провести первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Брагой».

«С нами артист Назаров. Держим периметр», — написал Семёнов в твиттере.

Встреча «Брага» – «Спартак» состоится в четверг, 22 августа, на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» в Браге и начнётся в 21:45 мск.