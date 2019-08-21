Американский клуб по игре в «соккер» «Интер Майами» готовится в 2020 году дебютировать в МЛС. Однако у клуба пока нет собственного стадиона, хотя владельцем команды является знаменитый Дэвид Бекхэм. Британский футболист встретил сложности при выборе площадки для нового стадиона.

Экологический отчет продемонстрировал, что в ожидаемом месте постройки, уровень загрязнения мышьяком находится выше нормы более чем в два раза. Также превышает предельную планку загрязнения бария и свинца.

Худшие опасения подтвердил председатель комиссии Майами Кен Рассел. По его словам, место, где решили строить стадион, оказалось самым грязным и небезопасным в городе.

«Это вызывает у нас серьезное беспокойство», — отметил Расселл в интервью Miami Herald.

Напомним, Бекс основал «Интер Майами» в 2018 году.