Бразильский нападающий петербургского «Зенита» Малком поделился мнением о своем будущем в команде.

По словам Малкома, он всегда старался изо всех сил, тем более в таком клубе, как «Барселона». Бразилец отметил, что в футболе игроки должны использовать свои шансы. Малком также добавил, что «Зенит» приложил огромные усилия, чтобы пригласить его, и петербуржцы сделали очень хорошее предложение.

«Я был очень счастлив в Барселоне, и я уверен, что буду счастлив здесь, в «Зените», — сказал Малком, слова которого приводит Goal.

В текущем сезоне бразилец сыграл в двух матчах Российской Премьер-Лиги, отыграл в общей сложности 62 минуты — оба раза выйдя на замену в матчах с «Краснодаром» и «Динамо»

«Зенит» лидирует в турнирной таблице российского национального чемпионата, набрав 14 очков.