Базаревич собирается менять акценты в игре сборной перед чемпионатом мира

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира.

По словам Базаревича, любая игра дает пищу для размышлений, особенно с таким сильным соперником, как сборная Литвы. Тренер отметил, что в той встрече россияне увидели свои недочеты и попытались их скорректировать перед игрой с Финляндией.

«В связи с тем, что состав у нас совершенно не такой, как мы рассчитывали, мы меняем акценты в игре, пытаемся играть по-другому. Учитывая, что у нас молодые разыгрывающие, мы пытаемся сместить акценты на других игроков. Будем разыгрывать изнутри, если это вам о чем-нибудь говорит. Увидим еще два матча с сильным соперником», — сказал Базаревич, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, Кубок мира по баскетболу состоится в Китае с 31 августа по 15 сентября. На групповом этапе национальной команде России предстоит встретиться со сборными Аргентины, Нигерии и Южной Кореи.