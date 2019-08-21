Завершивший карьеру экс-чемпион UFC Жорж Сен-Пьер рассказал, почему не состоялся его бой против Хабиба Нурмагомедова.

По словам Сен-Пьера, его команда очень упорно работала, чтобы этот бой состоялся, агент бойца постоянно контактировал с UFC, но в организации были категорически против. Боец отметил, что он хотел стать чемпионом в трёх дивизионах.

«Я этого действительно хотел, но не получилось. При этом я знал, что и Хабиб хотел провести поединок со мной», — сказал Сен-Пьер в эфире подкаста Чейла Соннена.