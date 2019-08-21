«Рубин» затроллил Карпина, показав видео 23-летней давности

Казанский «Рубин» отреагировал на анонс матча от «Ростова», в котором дончане представляют своего тренера Валерия Карпина как металлиста.

«Рубин» видеозапись, на которой Карпин в 1996 году исполняет национальную баскскую песню «Maritxu nora zoaz» под аккомпанемент на фортепиано.

Ранее «Ростов» в Twitter опубликовал шутливое сообщение в преддверии матча с «Рубином».

«Валерий Георгиевич был металлистом-мотиватором до того, как это стало мейнстримом. До матча с «Рубином» всего пять дней! Покажем, кто в РПЛ настоящие рокеры!» — гласит сообщение в официальном Twitter «Ростова».