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  • 18:22,  21 августа 2019
Футбол
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«Рубин» затроллил Карпина, показав видео 23-летней давности

Карпин
Валерий Карпин. Фото: Википедия

Казанский «Рубин» отреагировал на анонс матча от «Ростова», в котором дончане представляют своего тренера Валерия Карпина как металлиста.

«Рубин» видеозапись, на которой Карпин в 1996 году исполняет национальную баскскую песню «Maritxu nora zoaz» под аккомпанемент на фортепиано.

Ранее «Ростов» в Twitter опубликовал шутливое сообщение в преддверии матча с «Рубином».

«Валерий Георгиевич был металлистом-мотиватором до того, как это стало мейнстримом. До матча с «Рубином» всего пять дней! Покажем, кто в РПЛ настоящие рокеры!» — гласит сообщение в официальном Twitter «Ростова».

Напомним, за систематическое и демонстративное фактическое исполнение обязанностей Шароновым, не являющимся главным тренером, и действия «Рубина», представляющего его как главного тренера, клуб оштрафован на один миллион рублей, а тренер — на 200 тысяч рублей.

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