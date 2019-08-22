В Петербурге на территории парка 300-летия состоится второй Международный Балтийский ВЕТЕРбургский Марафон.

Мероприятие представляет из себя легкоатлетические соревнования по бегу, в рамках которого можно проверить свои силы в нескольких дистанциях: 5,275 км, 10,55 км; 21,1 км, 42,2 км и 63,3 км. Кроме того, предусмотрена дистанция для детей протяженностью в один километр.

В соревновании, которое состоится 29 сентября, примут участие жители Петербурга и гости города возрастом от одного года до 90 лет, на марафоне ожидаются уже 1200 спортсменов. Кроме того 300 участников приедут на Кубок Балтики по северной ходьбе.

В прошлом году, который стал для соревнования дебютным, его посетили участники из пяти стран. Помимо России, в Международном Балтийском ВЕТЕРбургском Марафоне приняли участие спортсмены из Белоруссии, Италии, Казахстана и Молдовы.