Нападающий английского «Ливерпуля» Мохаммед Салах поделился мнением о введении VAR.

По словам Салаха, ему не нравится VAR, он любит футбол таким, какой он есть – с ошибками судей и иногда с агрессией со стороны игроков. Салах отметил, что порой действительно стоит беречь футболистов от опасной игры, но это единственный повод для использования VAR. Нападающий добавил, что он принимает футбол с судейскими недочетами и ошибками игроков.

«Что касается влияния VAR, за фолы на мне будет назначено больше пенальти. Вот увидите!» — сказал Салах, слова которого приводит CNN.

Ранее российский футбольный судья Сергей Карасев поделился мнением о системе видеопомощи арбитрам (VAR). По словам Карасева, год назад ему казалось, что с VAR футбол будет совсем другим по эмоциям, но сейчас все привыкли. Карасев считает, что сейчас VAR может спасти карьеру арбитра.