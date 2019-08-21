Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о желании встретиться с внучкой Пабло Пикассо.

По словам Валиевой, Диана Пикассо писала ее фан-клубу, чтобы она к ним приехала.

«Может быть, после окончания этого сезона я все-таки поеду к ним», — сказала Валиева, слова которой приводит «Первый канал».

Ранее сообщалось, что российские юниорки ученицы Тутберидзе Камила Валиева и Майя Хромых выступят предпоследними в третьей и четвертой разминках короткой программы на первом этапе Гран-при среди юниоров, который стартует в четверг в Куршевеле.

Напомним, в марте внучка великого испанского художника Пабло Пикассо Диана пригласила российскую фигуристку Камилу Валиеву в парижский музей имени своего деда. Также подопечная тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Камила Валиева получила похвалу от внучки великого испанского художника Пабло Пикассо Дианы.