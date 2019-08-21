Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал в разговоре c Nevasport подробности скандального перехода полузащитника Алексея Сутормина из «Оренбурга» в «Рубина», а затем из «Рубина» в «Зенит. По данным СМИ, за этот переход «Рубин» и «Зенит» заплатили всего по 50000 тысяч рублей.

«О переходе Сутормина, конечно, слышал. Переход состоялся за 50000 тысяч рублей? Этого я не знаю. Понятия не имею. Якобы не якобы. Что я буду комментировать?

Даже если и был какой-то установленный факт — это абсолютно не моя тема. Переход, согласен, был странный. Но раз его осуществили, значит, основания для этого были. А что там ему сопутствовало — меня, честно говоря, не интересует и не волнует.

Про деньги говорить нет смысла — ни вы, ни не уверены в правдивости этой информации. Что я буду обсуждать: я все-таки не с улицы человек. Я почетный президент РФС, а буду обсуждать чушь какую-то. Для меня это не серьезно», — подчеркнул Колосков в разговоре с корреспондентом Nevasport.

Напомним, что Вячеслав Колосков находится в статусе президента РФС с 1992 по 2005 годы.