Голландский вратарь Михел Ворм, являющийся в данный момент свободным агентом, может стать футболистом английского «Ливерпуля».

Об этом сообщает The Guardian информации источника, Юрген Клопп рассматривает приглашение 35-летнего голкипера из-за травмы основного вратаря, бразильца Алисона Бекера. Ранее мерсисайдцы подписали соглашение с испанцем Адрианом, который покинул лондонский «Вест Хэм Юнайтед», но Адриан получил небольшое повреждение, и команде Клоппа пришлось также заключить соглашение с 35-летним Энди Лонерганом. Кроме того, Адриан допустил серьезную ошибку в матче с «Саутгемптоном».

Отметим, Михел Ворм ранее выступал в АПЛ в таких командах, как «Тоттенхэм» и «Суонси».

Напомним, гол «Саутгемптона» был забит после ошибки вратаря Адриана, который, пытаясь выбить мяч из штрафной площади, выбил его прямо на Дэнни Ингза.