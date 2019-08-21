В Пирее начался матч первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между местным «Олимпиакосом» и «Краснодаром».

Встреча, которая проходит на стадионе «Караискасис», началась в 22:00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

Ответный матч будет проходить в Краснодаре 27 августа, спустя неделю после первого матча. Если российский клуб одержит победу по сумме двух поединков, он сможет сыграть групповой этап Лиги чемпионов.

Судить матч будет испанская бригада арбитров во главе с Карлосом Дель Серро. Его ассистентами на линии выступят Хуан Юсте и Роберто Алонсо. На игре в Греции будет использоваться система VAR. Помощником дель Серро по VAR назначили Алехандро Эрнандеса, ассистировать ему будет Хуан Мартинес.