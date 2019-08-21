Финский «Йокерит» в матче матче петербургского турнира имени Н. Г. Пучкова одержал победу над череповецкой «Северсталью» со счетом 2:1.

В составе клуба из Хельсинки по шайбе забросили Никлас Йенсен с передачи Леписте и Контиолы на 20-й минуте и Томми Кивисте на 28-й минуте. У череповчан единственный гол забил Ансель Галимов спустя 30 секунд после Кивисте.

Отметим, 21 августа в 19:30 в Ледовом состоится встреча между хозяевами турнира, петербургским СКА, и нижегородским «Торпедо».

Помимо этих команд, участниками турнира стали омский «Авангард» и ХК «Сочи». С каждой из команд петербуржцы проведут по одной игре.

Так, поединок против «Сочи» запланирован на 23 августа, против «Северстали» — на 25 августа. Заключительный матч с участием «армейцев» состоится 26 августа: встреча СКА и «Авангарда» начнется в 19:00 и будет закрывать соревновательную программу турнира.