В Петербурге стартовал матч турнира имени Н. Г. Пучкова между местным СКА и нижегородским «Торпедо».

Встреча, которая проходит в Ледовом дворце, началась в 19:30 по московскому времени.

Ранее в стартовой встрече турнира Пучкова финский «Йокерит» одержал победу над череповецкой «Северсталью» со счетом 2:1. В составе клуба из Хельсинки по шайбе забросили Никлас Йенсен с передачи Леписте и Контиолы на 20-й минуте и Томми Кивисте на 28-й минуте. У череповчан единственный гол забил Ансель Галимов спустя 30 секунд после Кивисте.

Помимо этих команд, участниками турнира стали омский «Авангард» и ХК «Сочи». С каждой из команд петербуржцы проведут по одной игре.

Так, поединок против «Сочи» запланирован на 23 августа, против «Северстали» — на 25 августа. Заключительный матч с участием «армейцев» состоится 26 августа: встреча СКА и «Авангарда» начнется в 19:00 и будет закрывать соревновательную программу турнира.