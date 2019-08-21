Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о дисквалификации главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

По словам Григорьянца, Семак лично присутствовал на заседании по этому эпизоду и пытался несколько раз лично дозвониться к Матюнину для извинений. Григорьянц отметил, что Семак их передал через корпус, и извинения были приняты.

Глава КДК добавил, что такое поведение для Семака несвойственно, раньше наставник «Зенита» ни разу не посещал КДК ни как тренер, ни как игрок.

«Наказание следующее: за оскорбительное поведение Семак получает дисквалификацию на два матча чемпионата России. Один матч официально, другой условно. Штраф — 100 тысяч рублей и испытательный срок до конца сезона», — сказал Григорьянц, слова которого приводит Sport24.

Напомним, в матче «Зенита» с «Ахматом» наставник «сине-бело-голубых» увел с поля своего помощника Вильяма де Оливейру со словами: «Нечего с этими козлами разговаривать».

Матч «Зенит» — «Ахмат» завершился со счетом 0:0, во время игры главный арбитр встречи Алексей Матюнин совершил несколько ошибок, повлиявших на результат матча.