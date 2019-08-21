Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о наказании «Зенита» за действия болельщиков на матче против «Краснодара».

По словам Григорьянца, в перерыве матча «Зенит» — «Краснодар» зрители начали ломать ограждения и вмешался ОМОН. Он отметил, что сотрудники действовали корректно, а болельщики устраивали провокации, мужчина в коричневом свитере напал на начальника ОМОНА и нанес ему черепно-мозговую травму. Григорьянц добавил, что всего задержано четыре зрителя, а конфликт произошел из-за агрессивных действий зрителей, которые испортили имущество стадиона.

«Решение по данному матчу: «Зенит» оштрафован на 100 тысяч рублей за необеспечение безопасности. За неправомерное поведение болельщиков штраф 300 тысяч рублей, а также один матч без зрителей условно», — сказал Григорьянц, слова которого приводит Sport24.

Напомним, петербургский «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче четвертого тура чемпионата России по футболу сезона-2019/20.

На матче присутствовало более 54 тысяч человек.