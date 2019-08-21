Английский нападающий Дэниэл Старридж стал футболистом турецкого «Трабзонспора».

Об этом сообщается на официальном сайте команды. Контракт команды из Трабзона с игроком рассчитан на три года с возможностью продления еще на один сезон.

Ранее стало известно, что «Трабзонспор» предложил Старриджу контракт на два миллиона евро с опцией увеличения этой суммы до трех миллионов евро.

Отметим, нападающий является воспитанником английского «Манчестер Сити». В стан мерсисайдцев он перешёл зимой 2013 года из лондонского «Челси».

В прошлом сезоне Старридж провел 18 встреч английской премьер-лиги, в которых сумел забить два мяча и отдать одну передачу.

Ранее сообщалось, что Старридж получил предложения от 13 клубов по поводу заключения контракта. В услугах Старриджа были заинтересованы «Бетис», «Болонья», «Марсель», «Бешикташ», «Атланта Юнайтед» и другие клубы, включая команды из Катара.