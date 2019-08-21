Федун: Шюррле — великий игрок и номер один в РПЛ

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о перспективах Андре Шюррле в команде.

По словам Федуна, инициатором приобретения Шюррле был Томас Цорн. Владелец красно-белых отметил, что он был на финале чемпионата мира-2014 в Бразилии, и Шюррле ему запомнился еще тогда. Федун считает, что в «Челси» немцу ему мешали травмы, но то, что он великий игрок и сегодня номер один в нашей лиге — это несомненно.

«Дай бог, чтобы избежал повреждений. В какую сумму обошлась аренда Шюррле? Конкретные суммы назвать не могу. Цифры значительно меньше, чем те, которые фигурируют в различных источниках. Они вполне приемлемые. Думаю, Андреа станет одним из самых удачных приобретений «Спартака», — сказал Федун, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».