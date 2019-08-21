Петербургский «Зенит» в своем официальном Twitter опубликовал архивное фото, на котором запечатлены главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак и защитник команды Данил Круговой.

«Сергей Семак и футболисты «Газпром»-Академии: Евгений Гуревич, Василий Запрягаев, Данил Круговой», — гласит подпись к фотографии в Twitter петербуржцев.

Отметим, в момент фото Семак был игроком «Зенита», а Круговой занимался в академии клуба.

Ранее стало известно, что «Зенит» официально объявил о переходе защитника «Уфы» Данилы Кругового.

«Контракт с игроком рассчитан на 5 лет. По договоренности между клубами Круговой проведет сезон-2019/20 в «Уфе» на правах аренды», — говорится в сообщении на сайте клуба.

Отметим, Даниил Круговой является воспитанником «Зенита», в 2016-2018 годах он выступал за вторую команду клуба. Прошлый сезон Круговой провел в «Уфе», перейдя туда в статусе свободного агента, сыграл в девяти матчах РПЛ и забил один гол.