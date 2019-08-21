Главный судья матча «Зенит» — «Ахмат» Алексей Матюнин подписал бумагу для КДК РФС о том, что не слышал оскорбительных слов главного тренера петербуржцев Сергея Семака.

Об этом сообщает Sport24. По информации источника, Матюнин подписал бумагу за день до заседания КДК, и поэтому он никак не отреагировал сразу, не показав тренеру «Зенита» карточку и не занеся слова Семака в протокол.

Напомним, в матче «Зенита» с «Ахматом» наставник «сине-бело-голубых» увел с поля своего помощника Вильяма де Оливейру со словами: «Нечего с этими козлами разговаривать».

Отметим, за оскорбительное поведение Семак получил дисквалификацию на два матча чемпионата России. Один матч официально, другой условно.

Матч «Зенит» — «Ахмат» завершился со счетом 0:0, во время игры главный арбитр встречи Алексей Матюнин совершил несколько ошибок, повлиявших на результат матча.