Казанский «Рубин» в своем официальном Twitter объявил о том, что выставляет на продажу картонную фигуру бывшего футболиста команды Алексея Сутормина.

«Готовы продать легендарную картонную фигуру Алексея Сутормина, а все вырученные средства перечислить в качестве солидарных выплат тем, кому полагается! Все подтверждающие документы имеются, но обещали не выкладывать», — сообщает «Рубин» в Twitter.

Готовы продать легендарную картонную фигуру Алексея Сутормина, а все вырученные средства перечислить в качестве солидарных выплат тем, кому полагается! 👌🏻 Ждём ваши предложения в реплаи! 💰 P.S. Все подтверждающие документы имеются, но обещали не выкладывать 🙅🏻‍♂️ pic.twitter.com/knISQwZJPS — «Рубин» Казань (@fcrk) August 21, 2019

Напомним, журналист Василий Конов рассказал о том, сколько в действительности стоил трансфер полузащитника Алексея Сутормина в «Зенит». В своем телеграм-канале Конов сослался на электронную систему регистрации переходов футболистов в РФПЛ. По его словам, в этой системе отображается сумма трансфера и детали. Выяснилось, что за приобретение Сутормина «Рубин» заплатил 50 тысяч рублей. Затем аналогичную сумму заплатил и петербургский клуб.

Отметим, Сутормин перешел в «Рубин» из «Оренбурга», но не успел дебютировать за команду в официальных матчах, и стал игроком «Зенита».