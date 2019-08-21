Американский боец смешанных единоборств, который проведет бой с Хабибом Нурмагомедовым, рассказал о своем состоянии.

По словам Порье, которые он запостил в своем Instagram, сейчас он физически и ментально сильнее, чем когда-либо.

Напомним, бой между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и претендентом на титул Дастином Порье состоится в рамках следующего турнира UFC, который пройдет 7 сентября в Абу-Даби. Соревнования станут 242-м турниром в промоушене.

Поединок станет второй защитой титула для Нурмагомедова: ранее он отстоял свой пояс в поединке против Конора Макгрегора.

Ранее официальный ютуб-канал промоушена UFC на русском языке UFC Russia опубликовал проморолик к поединку между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.