В матче 1/32 финала Кубка России «Ленинградец» потерпел поражение от калининградской «Балтики» со счетом 1:2.

В составе команды Геннадия Бондарука единственный гол забил Егор Корцов на 54-й минуте. У калининградцев дубль оформил украинский легионер Руслан Кисиль на 23-й и 52-й минутах встречи.

Отметим, арбитр удалил по одному игроку каждой команды. На 40-й минуте поле за вторую желтую карточку покинул Младен Кашчелан, причем первое предупреждение он получил минутой ранее. На 94-й минуте второе предупреждение получил Егор Корцов.

Главным арбитром встречи работал судья Максим Матюнин. Ему помогали на линиях будут Артур Карапетян и Александр Чекалин.

Для «Балтики» матч против «Ленинградца» стал первой игрой в рамках Кубка России в сезоне-2019/20. «Ленинградец» уже провел два матча в рамках 1/128 и 1/64 финала. В первом раунде соревнований «Ленинградец» обыграл команду «Электрон» из Великого Новгорода, а затем разобрался с «Луки-Энергия» из города Великие Луки, пройдя в 1/32 финала благодаря победе в серии пенальти.