Тренерский штаб «Краснодара» огласил стартовый состав команды на матч против «Порту» в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

В воротах горожан сыграет Матвей Сафонов, в защите выйдут Кристиан Рамирес, Урош Спайич, Йон Гудни Фьолусон и Сергей Петров. Полузащитники — Юнес Намли, Руслан Камболов и Тонни де Вильена. Нападающие — Реми Кабелла, Маркус Берг, Вандерсон.

Запасные: Станислав Крицюк, Кайо, Дмитрий Стоцкий, Дмитрий Скопинцев, Кристофер Олссон, Магомед-Шапи Сулейманов, Иван Игнатьев.

Ответный матч будет проходить в Краснодаре 27 августа, спустя неделю после первого матча. Если российский клуб одержит победу по сумме двух поединков, он сможет сыграть групповой этап Лиги чемпионов.

Судить матч будет испанская бригада арбитров во главе с Карлосом Дель Серро. Его ассистентами на линии выступят Хуан Юсте и Роберто Алонсо. На игре в Греции будет использоваться система VAR. Помощником дель Серро по VAR назначили Алехандро Эрнандеса, ассистировать ему будет Хуан Мартинес.