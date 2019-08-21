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  • 22:14,  21 августа 2019
Хоккей
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Дацюк не поможет «Автомобилисту» на старте КХЛ

Дацюк не поможет &#171;Автомобилисту&#187; на старте КХЛ
Павел Дацюк. Фото: "Твиттер" хоккеиста

Российский нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Павел Дацюк не поможет команде в начале нового сезона КХЛ.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, 41-летний игрок сможет провести первый матч за «Автомобилист» во второй половине сентября. Отмечается, что в данный момент Дацюк восстанавливается после плановой операции, и тренерский штаб клуба не хочет форсировать подготовку игрока.

Напомним, 5 июня клуб официально объявил о подписании соглашения с Павлом Дацюком сроком на один сезон. В данный момент хоккеисту 41 год, после окончания следующего сезона он вероятнее всего завершит спортивную карьеру.

Ранее стало известно, сколько Павел Дацюк получит, выступая за екатеринбургский «Автомобилист». По информации СМИ, за год контракта с екатеринбургской командой Дацюк заработает около 100 миллионов рублей. Также по договору положены бонусы в размере 20 миллионов рублей.
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