Дацюк не поможет «Автомобилисту» на старте КХЛ

Российский нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Павел Дацюк не поможет команде в начале нового сезона КХЛ.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, 41-летний игрок сможет провести первый матч за «Автомобилист» во второй половине сентября. Отмечается, что в данный момент Дацюк восстанавливается после плановой операции, и тренерский штаб клуба не хочет форсировать подготовку игрока.

Напомним, 5 июня клуб официально объявил о подписании соглашения с Павлом Дацюком сроком на один сезон. В данный момент хоккеисту 41 год, после окончания следующего сезона он вероятнее всего завершит спортивную карьеру.