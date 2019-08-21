Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала дисквалификацию Сергея Семака за оскорбления судей.

По словам Канделаки, она не понимает, чего этим решением добивается КДК. Продюсер «Матч ТВ» считает, что, когда «в высшей степени интеллигентный» Семак срывается, это иллюстрирует его неподдельное разочарование уровнем судейства.

«Мне кажется более логичным вместо санкций и извинений арбитров за ошибки, которые звучат постфактум и не возвращают командам очков, услышать о том, что будет делать судейский комитет, чтобы качество судейства соответствовало качеству игры. Устранять, все-таки, необходимо не следствие, а причину», — написала Канделаки в своем телеграм-канале.

Отметим, за оскорбительное поведение Семак получил дисквалификацию на два матча чемпионата России. Один матч официально, другой условно.

Матч «Зенит» — «Ахмат» завершился со счетом 0:0, во время игры главный арбитр встречи Алексей Матюнин совершил несколько ошибок, повлиявших на результат матча.