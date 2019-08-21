Петербургский СКА в матче товарищеского турнира имени Н. Г. Пучкова одержал крупную победу над нижегородским «Торпедо» со счетом 6:1.

В составе армейского клуба дубль на 1-й и 14-й минутах оформил Сергей Плотников, еще по шайбе забросили Владимир Ткачев в большинстве на 22-й минуте, Илья Каблуков на 23-й минуте, Виктор Тихонов на 48-й минуте и Алексей Бывальцев на 58-й минуте.

У команды из Нижнего Новгорода единственный гол забил Павел Варфоломеев на 14-й минуте.

После основного времени команды провели серию буллитов, в которой также лучше оказались армейцы.

Ранее финский «Йокерит» в матче турнира имени Н. Г. Пучкова одержал победу над череповецкой «Северсталью» со счетом 2:1.

Помимо этих команд, участниками турнира стали омский «Авангард» и ХК «Сочи». С каждой из команд петербуржцы проведут по одной игре.

Так, поединок против «Сочи» запланирован на 23 августа, против «Северстали» — на 25 августа. Заключительный матч с участием «армейцев» состоится 26 августа: встреча СКА и «Авангарда» начнется в 19:00 и будет закрывать соревновательную программу турнира.