Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о дисквалификации главного тренера команды Сергея Семака.

По словам Медведева, КДК принял во внимание все обстоятельства, извинения Семака, стиль его общения с судьями и на поле и вне его. Гендиректор «Зенита» считает, что Семак никогда никого не оскорблял.

«Конечно, пропустить один матч – это вызов для нашего тренерского штаба. Семак будет находиться на трибуне», — сказал Медведев, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Отметим, за оскорбительное поведение Семак получил дисквалификацию на два матча чемпионата России. Один матч официально, другой условно.

Матч «Зенит» — «Ахмат» завершился со счетом 0:0, во время игры главный арбитр встречи Алексей Матюнин совершил несколько ошибок, повлиявших на результат матча.