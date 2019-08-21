Российский защитник московского «Спартака» может перейти в один из российских или в турецкий клуб.

Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, Кутепов планирует бороться за место в основе «Спартака», но не исключает того, что покинет клуб зимой, если не сможет пробиться в старт.

Напомним, Илья Кутепов попал в структуру московского «Спартака» в 2012 году, а в декабре этого же года защитник провел первый матч в основном составе москвичей. В прошлом сезоне защитник сыграл в девяти встречах российской премьер-лиги, но не отметился результативными действиями.

В нынешнем сезоне Кутепов провел один матч чемпионата России. «Спартак» набрал 11 очков и 6 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ сезона-2019/20.