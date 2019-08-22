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  • 05:56,  22 августа 2019
Футбол
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Фелиш сходил по-маленькому возле дерева на базе «Атлетико»

Фелиш сходил по-маленькому возле дерева на базе &#171;Атлетико&#187;
Жоау Фелиш. Фото: Getty Images

Португальский полузащитник мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш прервал тренировку команды, чтобы справить нужду, но сделал это игрок не в специально отведенном месте.

Футболист пошел к углу футбольного поля, справил нужду у дерева и затем продолжил занятие.

Напомним, мадридский «Атлетико» в своем твиттере опубликовал новость о переходе нападающего «Бенфики» Жоау Фелиша. Покупка обошлась «матрасникам» в рекордные для клуба 126 миллионов евро.

Ранее португальский футболист прокомментировал свой переход в мадридский клуб. Фелиш считает, что ему дали шанс для того, чтобы показать, на что он способен, и игрок хочет проявить себя.

В прошлом сезоне Фелиш отыграл 43 матча на клубном уровне. В его активе 20 забитых мячей и 11 голевых передач. В составе сборной Португалии форвард провел один матч.

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