Фелиш сходил по-маленькому возле дерева на базе «Атлетико»

Португальский полузащитник мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш прервал тренировку команды, чтобы справить нужду, но сделал это игрок не в специально отведенном месте.
Футболист пошел к углу футбольного поля, справил нужду у дерева и затем продолжил занятие.
🤣 ¡LO MÁS VIRAL! JOAO FÉLIX 'bendice' un árbol en el pleno entrenamiento del ATLETI. Lo verás a las 3 en #JUGONES. pic.twitter.com/uRDRcOc0e1
— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 21, 2019
Напомним, мадридский «Атлетико» в своем твиттере опубликовал новость о переходе нападающего «Бенфики» Жоау Фелиша. Покупка обошлась «матрасникам» в рекордные для клуба 126 миллионов евро.
Ранее португальский футболист прокомментировал свой переход в мадридский клуб. Фелиш считает, что ему дали шанс для того, чтобы показать, на что он способен, и игрок хочет проявить себя.
В прошлом сезоне Фелиш отыграл 43 матча на клубном уровне. В его активе 20 забитых мячей и 11 голевых передач. В составе сборной Португалии форвард провел один матч.