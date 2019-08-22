Фелиш сходил по-маленькому возле дерева на базе «Атлетико»

Португальский полузащитник мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш прервал тренировку команды, чтобы справить нужду, но сделал это игрок не в специально отведенном месте.

Футболист пошел к углу футбольного поля, справил нужду у дерева и затем продолжил занятие.

🤣 ¡LO MÁS VIRAL! JOAO FÉLIX 'bendice' un árbol en el pleno entrenamiento del ATLETI. Lo verás a las 3 en #JUGONES. pic.twitter.com/uRDRcOc0e1 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 21, 2019

Напомним, мадридский «Атлетико» в своем твиттере опубликовал новость о переходе нападающего «Бенфики» Жоау Фелиша. Покупка обошлась «матрасникам» в рекордные для клуба 126 миллионов евро.