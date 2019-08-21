Главный тренер петербургского СКА Алексей Кудашов поделился мнением о матче против «Торпедо» (6:1).

По словам Кудашова, несмотря на результат, есть моменты, которые нужно улучшать. Тренер отметил, что команда чувствует себя лучше, но нагрузки остаются, а сыгранность еще не та. Он добавил, что на большой и маленькой площадках игра получается совершенно разной, при переходе на большие площадки могут быть проблемы.

«Не испытывал давления в связи с тем, что это мой первый домашний матч в статусе главного тренера СКА. Наоборот, хотел бы поблагодарить болельщиков. У нас есть наработки по звеньям, но некоторые сочетания ещё будем проверять», — сказал Кудашов, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, петербургский СКА в матче товарищеского турнира имени Н. Г. Пучкова одержал крупную победу над нижегородским «Торпедо» со счетом 6:1.

В составе армейского клуба дубль на 1-й и 14-й минутах оформил Сергей Плотников, еще по шайбе забросили Владимир Ткачев в большинстве на 22-й минуте, Илья Каблуков на 23-й минуте, Виктор Тихонов на 48-й минуте и Алексей Бывальцев на 58-й минуте.

У команды из Нижнего Новгорода единственный гол забил Павел Варфоломеев на 14-й минуте.