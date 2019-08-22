В Петербурге в рамках товарищеского турнира имени Н. Г. Пучкова пройдут две встречи.

В 15:00 по московскому времени омский «Авангард» сыграет против череповецкой «Северстали», а через два с половиной часа «Сочи» встретится с нижегородским «Торпедо». Оба матча пройдут в Ледовом дворце.

В первый день турнира петербургский СКА одержал крупную победу над нижегородским «Торпедо» со счетом 6:1, а финский «Йокерит» обыграл череповецкую «Северсталь» со счетом 2:1.

Отметим, поединок СКА против «Сочи» запланирован на 23 августа, против «Северстали» — на 25 августа. Заключительный матч с участием «армейцев» состоится 26 августа: встреча СКА и «Авангарда» начнется в 19:00 и будет закрывать соревновательную программу турнира.