В день проведения матчей возле «Газпром-Арены» будут устанавливать пункты для проверки граждан на трезвость.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД, приглашать на медицинское освидетельствование будут болельщиков, у которых присутствуют внешние признаки опьянения, а если проверка показала, что человек не трезв, то к нему будет применено наказание по статье 20.21 КоАП РФ. Статья влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1,5 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток за появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Ранее сообщалось, что на «Газпром-Арене» вновь могут состояться хоккейные матчи. Федерация хоккея России рассматривает вариант проведения каких-то матчей Кубка Первого Канала на футбольной арене.