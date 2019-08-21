В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов греческий «Олимпиакос» одержал разгромную победу над «Краснодаром» со счетом 4:0.

В составе пирейцев дубль оформил Лазар Ранджелович. Первый мяч серб забил на 78-й минуте с передачи Матье Вальбуэна, а еще раз игрок отличился на 85-й минуте с передачи Даниэля Поденсе. Еще по мячу забили Мигель Герреро на 30-й минуте с передачи Георгиоса Мацураса и Даниэль Поденсе на 89-й минуте с передачи Андреаса Бухалакиса.

Ответный матч будет проходить в Краснодаре 27 августа, спустя неделю после первого матча.

Чтобы пройти дальше в основное время, российскому клубу необходимо одержать победу с разницей в пять мячей.

В предыдущем раунде «Краснодар» прошел «Порту». В первом матче команда Мусаева проиграла со счетом 0:1, а во второй игре победила со счетом 3:2.