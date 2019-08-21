Главные новости среды на Nevasport — для тех, кто пропустил события дня.

«Фиорентина» официально объявила о подписании Рибери

Французский футболист Франк Рибери стал игроком итальянской «Фиорентины». Официальное заявление клуб сделал на своем сайте и в социальных сетях.

Контракт Кругового с «Зенитом» заключен на пять лет

«Зенит» официально объявил о переходе защитника «Уфы» Данилы Кругового. «Контракт с игроком рассчитан на 5 лет. По договоренности между клубами Круговой проведет сезон-2019/20 в «Уфе» на правах аренды», — говорится в сообщении на сайте клуба.

КДК РФС дисквалифицировал Семака на два матча за оскорбление Матюнина

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о дисквалификации главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Тренер получает дисквалификацию на два матча чемпионата России. Один матч официально, другой условно. Штраф — 100 тысяч рублей и испытательный срок до конца сезона.

КДК РФС наказал «Зенит» одним матчем без зрителей за действия болельщиков

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о наказании «Зенита» за действия болельщиков на матче против «Краснодара». «Зенит» оштрафован на 100 тысяч рублей за необеспечение безопасности. За неправомерное поведение болельщиков штраф 300 тысяч рублей, а также один матч без зрителей условно.

СКА забросил шесть шайб «Торпедо» на турнире имени Пучкова в Петербурге

Петербургский СКА в матче товарищеского турнира имени Н. Г. Пучкова одержал крупную победу над нижегородским «Торпедо» со счетом 6:1.

«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в раунде плей-офф Лиги чемпионов

В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов греческий «Олимпиакос» одержал разгромную победу над «Краснодаром» со счетом 4:0.