Российский теннисист Андрей Рублёв пробился в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в американском Уинстон-Салеме. В матче 1/8 финала он встречался с представителем США Сэмом Куэрри и одержал победу в двух сетах со счётом 7:6 (6:4), 7:6 (12:10).

Продолжительность поединка составила 1 час 54 минуты, за это время Рублев двенадцать раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырех. Его соперник записал на свой счет пятнадцать эйсов, шесть раз ошибся на подаче и реализовал два брейк-пойнта из трёх.

За выход в полуфинал соревнований Рублеву предстоит поспорить с представителем Канады Денисом Шаповаловым, который в 1/8 финала одержал верх над сербом Миомиром Кецмановичем.

Напомним, действующим победителем соревнований является россиянин Даниил Медведев, в прошлогоднем финале обыгравший американца Стива Джонсона. В этом году Медведев не принимает участие в турнире и готовится к US Open.