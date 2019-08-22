Футбольный клуб «Рубин» продал картонную фигуру полузащитника Алексея Сутрмина. Она была выставлена на аукцион и после продолжительных торгов продана за 85 тысяч рублей.

Примечательно, что сам Сутормин обошелся клубу немного дешевле. По недавно появившейся информации, «Рубин» заплатил «Оренбургу» 50 тысяч рублей за трансфер полузащитника. За аналогичную сумму игрока перекупил петербургский «Зенит».

Напомним, 25-летний Сутормин присоединился к составу казанского клуба 29 июня нынешнего года. Однако дебютировать за «Рубин» он так и не успел: хавбек пробыл в расположении клуба неделю, после чего был оформлен его переход в «Зенит».

Трансферная стоимость футболиста оценивается в 3,5 миллиона евро.