Бывший российский футболист Владимир Быстров прокомментировал поражение «Краснодара» от «Олимпиакоса» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Игра завершилась со счётом 0:4.

«Карета превратилась в тыкву и никуда не поехала», — заявил Быстров, слова которого приводит «Матч ТВ». Экс-футболист пояснил, что игроки, вышедшие в стартовом составе, не оправдали своих ожиданий. Например, сыгравший вместо Сулейманова Намли показал себя недостаточно хорошо.

Тренеры ошиблись с выбором состава, поэтому игра пошла не по плану «Краснодара», уверен Быстров. Экс-спортсмен отметил, что «Олимпиакос» просто играл в свою игру.

Напомним, ответная встреча будет проходить 27 августа в «Краснодаре».