Российская фигуристка Камила Валиева, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, исполнила четверной тулуп на тренировке юниорского этапа Гран-при в Куршевеле.

Накануне соревнований спортсменка продемонстрировала владение элементом уровня «ультра-си», который намерена включать в произвольную программу. Напомним, в короткой программе юниоров запрещены четверные прыжки.

Соревнования этапа Гран-при во Франции стартуют сегодня, 22 августа. Первыми на льду появятся девушки, их короткая программа начнётся в 13:15 по московскому времени. Помимо Валиевой, за Россию выступит еще одна ученица Майя Хромых.

Также сегодня на льду появятся юноши, группу Тутберидзе представит Егор Рухин. Соревнования в мужском одиночном катании начнутся в 18:30.