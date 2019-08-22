Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла после игры с «Олимпиакосом» покинул стадион на костылях. Игрок получил повреждение в первом тайма.

Спортсмен неудачно вступил в единоборство и был травмирован, он провел на поле ещё несколько минут, но в итоге не смог продолжить игру. Вместо него на 26-й минуте на замену вышел шведский полузащитник Кристофер Ольссон.

Напомним, команды встречались в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Игра проходила в Греции и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 4:0. Ответная игра будет проходить 27 августа в Краснодаре.

Напомним, в предыдущей стадии квалификации «Краснодар» по сумме двух матчей обыграл «Порту», «Олимпиакос» оказался сильнее «Башакшехира».