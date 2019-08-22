Ольга Ракицкая, супруга украинского защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, заявила, что ей не нравится погода в Санкт-Петербурге. В поисках лета она отправилась в Киев.

В историях своего «Инстаграма» Ракицкая поделилась видеозаписью из Украины. «Прилетели за летом в Киев. В Питере мы уже забыли о том, что оно существует», — написала Ольга.

Напомним, Ракицкий покинул донецкий «Шахтер» и присоединился к «Зениту» в конце января 2019-го года. Защитник подписал контракт, который будет действовать до лета 2022 года.

Переход Ракицкого в «Зенит» был неоднозначно принят в его родной стране. В частности, футболист перестал получать приглашение в сборную Украины. Сам игрок подчеркивает, что понимает, на шел при подписании контракта с российским клубом. По словам Ракицкого, сейчас он кайфует в «Зените».