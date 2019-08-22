Пермский тренер по фигурному катанию Павел Слюсаренко поделился мнением о российский спортивных парах.

В интервью «РИА Новости» Слюсаренко оценил перспективы отечественных дуэтов на предстоящий сезон. Он отметил, что все ждут появления на публике Евгении Тарасова и Владимира Морозова, которые уехали тренироваться в США к Марине Зуевой. «Думаю, они должны прибавить в скольжении и постановке программ», — сказал Слюсаренко.

Он добавил, что в прошлом году очень хорошо себя показали Наталья Забияко и Александр Энберт, они прогрессировали с каждым стартом. Также тренер отметил и молодую пару Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, которые успешно провели свой дебютный взрослый сезон.

Напомним, в этом году во взрослые выходят Анастасия Мишина и Александр Галлямов, также за Россию смогут выступать Ксения Столбова и Андрей Новоселов.