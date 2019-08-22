Российский футболист Павел Мамаев, который отбывает наказание в исправительной колонии в Белгородской области, не оплатил налог на 434 тысячи рублей.

Об этом свидетельствуют данные из базы должников на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России. 27 мая нынешнего года в отношении Мамаева было возбуждено исполнительное производство по предмету взыскания налогов и сборов, включая пени.

Напомним, в октябре прошлого года Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин стали участниками двух драк в центре Москвы. Также в инциденте оказались замешаны младший брат Кокорина Кирилл и общий друг компании Александр Протасовицкий. С октября обвиняемые отбывали наказание в СИЗО «Бутырка», затем Кокорин и Мамаев были этапированы в колонию. 2 августа в Алексеевский районный суд поступили ходатайства адвоката об условно-досрочном освобождении.