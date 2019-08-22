Боец ММА Лиана Джоджуа рассказала о скептическом отношении к девушкам, занимающимся единоборствами. 7 сентября спортсменка проведет свой дебютный матч в UFC.

По мнению Джоджуа, ей удалось развеять миф о том, что кавказские девушки не занимаются ММА. В Грузии она стала первой представительницей вида спорта, который принято считать мужским. В Чечне специально для Джоджуа собрали женскую команду, чтобы она могла тренироваться среди девушек.

Спортсменка призналась, что с самого начала карьеры очень сталкивалась со скептическим отношением к своему делу. Однако встречались и люди с противоположными взглядами, которые понимали, что ММА — это её работа.

«А по поводу того, что отправляют на кухню варить борщи – я и так варю и борщи, и хачапури делаю, и так далее», — заявила Джоджуа, слова которой приводит пресс-служба UFC.