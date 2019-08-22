Тренер по фигурному катанию Павел Слюсаренко рассказал о проблемах российской спортивной пары Анастасия Полуянова/Дмитий Сопот. Спортсмены тренировались в Перми, затем переехали в Санкт-Петербург, но не смогли показать ожидаемый результат.

Слюсаренко сотрудничал со школой Тамары Москвиной, но в совместной работе получилось не всё. В частности, не выполнили поставленных задач Полуянова и Сопот. По словам тренера, Дмитрию хотели поменять партнершу, но он отказался. Сейчас спортсмены не катаются и обдумывают, как поступят дальше.

«Будущее этой пары под вопросом, скорее всего, ребята завершат карьеру, по этой причине наше сотрудничество с Тамарой Николаевной приостановилось», — заявил Слюсаренко, слова которого приводит РИА «Новости».

Тренер отметил, что Москвина также рассчитывала на его переезд в Петербург, но по различным причинам этого не произошло.