Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заработает за бой с Дастином Порье больше, чем за прошлогодний поединок с ирландцем Конором Макгрегором.

Об этом сообщил менеджер Хабиба Ризван Магомедов, слова которого приводит РБК. По словам Магомедова, заработок будет намного больше. «Единственное, что могу сказать, — условия предстоящего боя одни из лучших за всю историю ММА», — заявил менеджер.

Напомним, бой между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и претендентом на титул Дастином Порье состоится в рамках следующего турнира UFC, который пройдет 7 сентября в Абу-Даби. Соревнования станут 242-м турниром в промоушене.

Поединок станет второй защитой титула для Нурмагомедова: ранее он отстоял свой пояс в поединке против Конора Макгрегора.